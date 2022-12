‘Call of Duty’ komt naar Nintendo Switch

Nintendo zal de populaire computerspellen van de ’Call of Duty’-reeks na de overname van uitgever Activision Blizzard tien jaar lang kunnen uitbrengen op zijn spelconsole Switch. Daarover bereikte het Amerikaanse technologieconcern Microsoft een akkoord met het Japanse gamebedrijf.

Momenteel zijn de ’Call of Duty’-spellen niet beschikbaar op de Switch van Nintendo. Daar zou in de toekomst dus verandering in komen met de tienjarige overeenkomst. Die kan volgens de topman van de gamingafdeling van Microsoft, Phil Spencer, ook nog verder verlengd worden.

Overname

De overeenkomst is wel afhankelijk van de afronding van de overname van Activision Blizzard door Microsoft, dat in januari aankondigde 68,7 miljard dollar neer te tellen voor het bedrijf. Activision is een van de bekendste ontwikkelaars en uitgevers van computerspellen, met naast ’Call of Duty’, ook titels als ’World of Warcraft’, ’Overwatch’, ’Diablo’ en ’Candy Crush’.

Meteen ontstonden zorgen dat de overname de sector zou ontwrichten. Microsoft beschikt met de Xbox namelijk zelf al over een spelcomputer en de vrees bestaat dat het concern nieuwe games van Activision en gevestigde waarden exclusief zou kunnen voorbehouden voor zijn console. In de Verenigde Staten, de Europese Unie én het Verenigd Koninkrijk startten de concurrentiewaakhonden al diepgaande onderzoeken op.

Voorlopig geen PlayStation

Ook met andere computerspelbedrijven probeert Microsoft akkoorden te sluiten rond ’Call of Duty’, volgens analisten in een poging om regulatoren te sussen. Zo kreeg ook Sony, de maker van de Playstation, een gelijkaardig aanbod, maar het Japanse concern – dat eerder al kritiek uitte op de deal – houdt de boot voorlopig af. Microsoft liet ook al weten dat het ’Call of Duty’ zou blijven aanbieden via de gamewebwinkel Steam van Valve.

«Onze intentie is om relevanter te worden op meer schermen», verzekert Spencer. «We hebben een vrij goed idee van hoe we een win-winrelatie met Nintendo en Sony kunnen opbouwen.»

Microsoft wil de overname van Activision in de eerste helft van 2023 afronden. Woensdag hebben directieleden van het technologieconcern een ontmoeting met de topvrouw van de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/call-duty-komt-naar-nintendo-switch