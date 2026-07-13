Regi blikt terug op spetterend JOE Parad’ice Beach-festival (foto’s)

Na een geslaagd optreden op JOE Parad’ice Beach geniet Regi nog na van de onvergetelijke sfeer.

Regi, één van de populairste Belgische dj’s, heeft recentelijk genoten van zijn optreden op het JOE Parad’ice Beach-festival. Dit zomerse muziekfeestje bracht heel wat sfeer en energie naar het strand, en Regi was er duidelijk blij mee.

Het evenement, dat bekendstaat om zijn relaxte vibes en goede muziek, bood Regi de perfecte setting om zijn kenmerkende mix van beats te delen met een enthousiast publiek. Na afloop liet hij blijken hoe bijzonder hij het vond om opnieuw zo’n levendig festival mee te maken.

Een onvergetelijke ervaring voor Regi

Regi straalde van plezier en genoot van elk moment. Het succes van zijn set bewees opnieuw waarom hij zo geliefd is bij fans van elektronische muziek in Vlaanderen. De combinatie van de warme zon, het strand en de fijne muziek zorgde voor een perfecte dag.

Ook op sociale media deelde Regi enkele beelden van het festival, waarbij hij vol trots terugblikte op de energieke optredens en de gezellige sfeer. Het JOE Parad’ice Beach-festival blijft zo voor de dj een hoogtepunt in de zomer.

Met deze sterke ervaring in het achterhoofd kijkt Regi alvast uit naar wat nog komt in het festivalseizoen, waarbij hij zijn fans ongetwijfeld opnieuw zal verrassen met zijn energieke show.