Olga Leyers waagt zich aan doorzichtige jurk op straat: “Wat een lichaam!” (foto’s)

Olga Leyers krijgt heel wat reacties op een opvallende outfit, al zijn er ook enkele volgers die hun bedenkingen hebben…

Olga Leyers vertoeft momenteel in New York, waar ze de première van de film ‘A Quiet Place: Day One’ bijwoonde. De 26-jarige dochter van Jan Leyers deelde enkele foto’s van een wandeling doorheen de Big Apple. Daarop is te zien dat ze een doorschijnende jurk draagt van het designermerk Alaïa.

Jaloezie

Haar volgers vinden het een pracht van een outfit, al fronsen enkelen de wenkbrauwen. “Wow, schoonheid!”, “Wat een lichaam!”, “Je ziet er stralend uit in je mooie body en jurk”, en “Een lichaam om u tegen te zeggen”, klinkt het onder meer in de reacties. Sommige volgers vinden het ontwerp iets te bloot, al nemen anderen het meteen voor Olga op. “Gewoon genieten van het leven, laat de jaloezie maar doen”, en “Als je de leeftijd en het lichaam ervoor hebt: prachtig. Diegenen die er een probleem mee hebben, hebben zelf een probleem…”, lezen we ook.

