Pukkelpop lost vlak voor voorverkoop 11 nieuwe namen: Steve Lacy, Limp Bizkit, Amelie Lens en meer

Na kleppers als Billie Eilish, Florence + The Machine en The Killers, maakt de organisatie van Pukkelpop nog eens 11 zinderende namen bekend. Dat doen ze vlak voor de ticketverkoop vandaag van start gaat om 13u00. Met toevoegingen als Limp Bizkit, Steve Lacy en Bazart belooft het opnieuw een spetterende editie te worden.

Van 17 tot 20 augustus mag de festivalweide in Kiewit opnieuw talent van over de hele wereld ontvangen. Pukkelpop doet daar vandaag nog een schepje bovenop, met 11 nieuwe namen.

Zo maakten ze bekend dat op zaterdag 19 augustus Limp Bizkit eindelijk naar Kiewit afzakt.Nadat de rockband in 2022 hun hele tournee afzegde wegens gezondheidsproblemen, staan ze er deze zomer wél weer met iconische hits, wereldberoemde riffs en unieke rap rock anthems.

Ook talent van Belgische makelij zakt naar goede traditie af naar Limburg: het Antwerpse trio van Bazart komt opnieuw harten veroveren, terwijl technotopper Amelie Lens het eerder op je dansbenen gemikt heeft. Zij zijn allebei op vrijdag 18 augustus in Kiewit te vinden.

Ook van de partij: TikTok-lieveling Steve Lacy die de weide inpakt met funk, jazz, psych en hiphop, de Engels-Guyanese rapper Loyle Carner, dancehelden Bonobo, indiepopfenomeen girl in red en Britse jazztovenaars Ezra Collective. Ook Australische punkrockers Amyl and the Sniffers, Britpop-post-punkers High Vis en de militante hardcore van Stick To Your Guns vervoegen de affiche.

Eerder werd al aangekondigd dat Billie Eilish, Angèle, The Killers, Florence + The Machine, Yungblud en Anne-Marie de Pukkelpoppodia zullen betreden.

Ticketverkoop

De ticketverkoop start op woensdag 15 februari 2023 om 13.00 uur via tickets.pukkelpop.be. Voor een dagticket betaal je 119 euro, voor vier dagen festival komt een combiticket op 265 euro. Aangezien de tickets opnieuw duurder zijn geworden, biedt Pukkelpop nu ook de mogelijkheid aan om in schijven te betalen.

Het openbaar vervoer van de NMBS en De Lijn is gratis en inbegrepen in elk festivalticket. Ook campingtickets en eet- en drankbonnen kunnen vanaf vandaag ook aangekocht worden op de ticketsite.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/pukkelpop-lost-vlak-voor-voorverkoop-11-nieuwe-namen-steve-lacy-limp-bizkit-amelie-lens-en-meer