Pat Krimson en Loredana De Amicis mogen elkaar voortaan meneer en mevrouw Claesen noemen. Het koppel is in alle stilte in het huwelijksbootje gestapt.

Wat een verrassing! 14 februari is voor Pat Krimson (57) en Loredana (37) van 2 Fabiola voortaan éxtra speciaal. De twee zijn die dag immers getrouwd. «Een magisch moment op een romantische zonnige dag. Misschien wel onze grootste hit ooit. Samen uit, samen thuis vooral zoveel mogelijk SAMEN zijn. WE said Yes», klinkt het op Instagram bij enkele trouwfoto’s.

Huwelijksnacht

Op radiozender Joe traden ze nog iets meer in detail. «Het is nu meneer en mevrouw Claesen. We zijn gisteren getrouwd voor de wet in Zonhoven en gaven ‘s avonds een klein feestje. Eigenlijk alleen met onze ouders en naaste familie. Gewoon samen zijn en lekker eten. Een groot feest komt er nog aan», vertelden ze aan Sven en Anke. Op de échte huwelijksnacht is het echter nog even wachten. «We hebben gespaard voor dit weekend. Mijn dochter was er dus we wilden niet te veel kabaal maken», knipoogde Pat.

Compleet verrast

Pat en Loredana zijn zo’n zeven jaar samen. In januari van vorig jaar vroeg hij haar ten huwelijk. «Ik was compleet verrast door zijn aanzoek, tijdens een romantisch diner bij kaarslicht in Spanje. Omdat de tafel zo mooi versierd was, dacht ik eerst aan candid camera (lacht). Ik dacht echt dat hij een grap maakte toen hij de vraag stelde, want ik wist dat hij niet stond te springen om nog eens te trouwen», zei Loredana daar destijds over in Story.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/pat-krimson-en-loredana-delen-heuglijk-nieuws-een-magisch-moment