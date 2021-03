De Grammy-award voor ‘Beste Nummer van het Jaar’ is dit jaar gegaan naar ‘I Can’t Breath’ van de Amerikaanse R&B-zangeres H.E.R.. Het protestlied werd geschreven naar aanleiding van de ‘Black Lives Matter’-protesten na de dood van George Floyd.

De titel van het nummer verwijst naar de laatste woorden van Eric Garner, een zwarte Amerikaan die door verstikking om het leven kwam tijdens zijn arrestatie door de politie in New York in juli 2014. Het protestlied roept op om een einde te maken aan rassendiscriminatie en politiegeweld.

Records voor Beyoncé en Taylor Swift

Ook Beyoncé mocht drie Grammy’s mee naar huis nemen, eentje voor ‘Beste R&B-nummer’ (‘Black Parade’), eentje voor de ‘Beste Muziekvideo’ (‘Brown Skin’) en eentje voor ‘Beste rapnummer’ en ‘Beste Rapuitvoering’ (Savage)

Daarmee vestigde de 39-jarige zangeres een nieuw record. Ze verzamelde tot hiertoe al 28 Grammy’s, een record voor een vrouwelijke artieste. Voordien stond het record op naam van Alison Krauss, die 27 Grammy’s in ontvangst mocht nemen

Beste Album van het Jaar was ‘Folklore’ van Taylor Swift. Swift is daarmee meteen de eerste vrouwelijke artieste aan wie die eer drie keer te beurt viel. In 2010 kreeg ze de felbegeerde Grammy al voor ‘Fearless’ en in 2016 voor het album ‘1989’.

De Texaanse rapster Megan Thee Stallion, amper 25 jaar en door het magazine Time getipt als een van de meest invloedrijke persoonlijkheden van het jaar, mag zich Revelatie van het Jaar noemen. Ze bracht vorig jaar haar eerste studioalbum uit – ‘Good News’ – waarvan vooral de singles ‘Savage’ en ‘WAP’ het goed deden.

