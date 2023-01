‘BGT’-jurylid Amanda Holden pakt uit met bikinifoto: “Adembenemend!”

Ook Amanda Holden, die velen kennen van haar jurywerk in ‘Britain’s Got Talent’, wist perfect wat te delen op de eerste dag van het nieuwe jaar.

Dat bewijst ze met onderstaande foto. “Zwaaiend naar 2023”, plaatst ze bij het bikiniplaatje. Daarop zien we Amanda Holden zitten op een schommel die boven een zwembad hangt. Haar fans zijn onder de indruk en reageren massaal.

“Adembenemend!”

In geen tijd stromen de reacties namelijk binnen. “Adembenemend”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Jij lijkt echt maar niet ouder te worden”, besluit een laatste nog. Hoog tijd, denken we dan, om eens een kijkje te nemen naar waar iedereen zo positief over is. Kijk maar: