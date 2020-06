View this post on Instagram

Wat een onwezenlijke leegte laat onze liefste vriendin achter. We missen haar verschrikkelijk. Ik troost me met de gedachte dat Arya en Sansa nu herenigd zijn en terug samen kunnen knuffelen Bedankt voor al jullie lieve berichtjes Ik ga later nog een uitgebreidere post doen, er is nog zoveel wat ik over haar wil zeggen, en wat ik mensen wil meegeven voor ze impulsief een pup gaan kopen bij een broodfokker. Net zoals mijn andere overleden hondjes heeft ook Arya een boodschap die ik verder wil uitdragen. Maar voor nu ben ik nog even te verdrietig en moeten we het afscheid rustig onder ons een plaats kunnen geven