Jamie-Lee Six geniet in bikini van vakantie: “Schoonheid!” (foto’s)

Actrice en influencer Jamie-Lee Six heeft enkele leuke vakantiekiekjes gepost. “Prachtige prinses”, klinkt het vol lof in de reacties.

Jamie-Lee Six vertoeft momenteel in de bruisende stad Dubai. Terwijl wij hier zitten te bibberen en te beven van de kou, geniet zij in bikini van een boottochtje op zee. De 26-jarige TAGMAG-reporter deelde enkele foto’s ervan op Instagram. “Dag 3. Laatste is mood”, knipoogt ze erbij.

Complimenten

En óf haar volgers de kiekjes kunnen smaken. “Super mooi”, “Prachtige prinses”, “Da’s daar precies beter dan hier”, en “Schoonheid”, is slechts een greep uit de reacties.

Foto: Instagram