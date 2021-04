Het Brussels Art Nouveau Art Deco (BANAD) Festival gaat van 22 mei tot en met 6 juni drie weekends lang op ontdekking door het art nouveau en art deco erfgoed van de hoofdstad. In dertien van de negentien gemeenten kan de architectuurliefhebber het erfgoed ontdekken tijdens rondleidingen. Zowel privé-interieurs, gezinsactiviteiten als bezoeken voor personen met een beperking staan op de planning.

Tijdens de vijfde editie focust het BANAD Festival elk weekend gefocust op een deel van de hoofdstad, om zo gemakkelijker verschillende plekken te verbinden. In het eerste weekend staat het zuidwesten van Brussel in de schijnwerpers. Nieuwe locaties zoals villa Beau-Site aan het park van Vorst, de privéwoning van architect Paul Hamesse in Sint-Gillis en appartementsgebouw Ramaekers in Elsene worden opengesteld.

In het tweede weekend verkennen bezoekers het centrum en het westen van de stad, met voor de eerste keer toegang tot de voormalige chocolade- en koekjesfabriek Victoria in Koekelberg. Het laatste weekend staat in het teken van het noorden en oosten van de hoofdstad. Een deel van deze bezoeken kunnen al fietsend worden afgelegd tijdens het aanbod ‘Saturday or Sunday by bike’. Bovendien is er de intussen traditionele tweedaagse voorwerpenbeurs.

Eigen erfgoed ontdekken

“We hebben gemerkt dat er in deze tijden echt vraag is vanuit de bewoners om hun eigen erfgoed te ontdekken. Ze moeten de waarde ervan leren begrijpen, want het erfgoed is in heel wat gemeentes nog ondergewaardeerd”, vertelt Julien Staszewski van organisator explore.brussels.

BANAD hoopt op een 15.000-tal bezoekers in deze coronatijden. Om iedereen te betrekken, zijn er verschillende bezoeken met audiodescriptie en gebarentaal of op maat van kinderen.

Het bericht Ontdek de Brusselse art nouveau en art deco tijdens het Banad Festival verscheen eerst op Metro.