Margraves of Valeria door Daily Magic Games is het nieuwste vervolg op de ‘Valeria’-saga. Het zal je niet verbazen dat de koningin van het land het meer dan zat is dat haar inwoners na al die tijd nog steeds geteisterd worden door monsters. Mobiliseer jouw troepen en red het rijk van de ondergang!

Om voor eens en voor altijd af te rekenen met het bloedvergieten en de chaos, wil de koningin van Valeria een magische barrière laten optrekken, zodat iedereen eindelijk veilig kan slapen ‘s nachts. Zo’n magisch schild is er echter niet in een-twee-drie en jullie vijand zal niet rustig toekijken terwijl jullie dit huzarenstuk tot een goed einde proberen te brengen…

Stiekeme deal met de gilden

Om ervoor te zorgen dat alles veilig verloopt, doet de koningin een beroep op de markgraven die de grenzen van het rijk verdedigen. Deze dappere krijgers moeten haar gezanten beschermen tijdens hun werk en hen tevens bevoorraden met de nodige materialen om om het schild op te trekken. De 4 gilden die actief zijn in de verschillende steden zien dit als een uitgelezen kans om meer macht te vergaren en vooral om hun eigen belangen veilig te stellen. Ze willen maar al te graag een markgraaf in het geheim hun diensten aanbieden, zolang die er op toeziet dat de steden waar de gilde een basis heeft als eerste beveiligd worden met zo’n magische toren. Als doorwinterde en eervolle soldaat is jouw eerste plicht aan het land, maar vind je het ook helemaal niet erg als er plots een extra buidel met muntstukken in jouw handen valt.

Spelinhoud

Met 89 speelkaarten, 2 spelborden, 5 spelersborden, 80 privilege- en welvaarttegels, 65 materiaaltokens, 50 spelertokens, 50 munten en een scoreblok, is het niet onlogisch dat deze doos behoorlijk wat weegt. Margraves of Valeria wordt gespeeld door 2 tot 5 spelers die elk de banier van een markgraaf zullen vertegenwoordigen. Iedere speler start met 4 standaard dorpelingen in hun entourage en 4 welvaarttegels. Deze tegels geven je bijvoorbeeld extra grondstoffen of het respect van een bepaalde gilde. Ze zorgen ervoor dat iedereen met lichtelijk andere voorwaarden aan de startlijn staat.

Jouw doel is dorpelingen rekruteren en hun talenten inzetten. Tijdens je beurt kan je drie mogelijke acties ondernemen: een beschermingstoren bouwen, een dorpelingskaart uitspelen om zijn unieke krachten te activeren of het kaarteffect te gebruiken, of je reeds gespeelde dorpelingen terugroepen.

De effecten en krachten van dorpelingen zijn sterk uiteenlopend. Ze helpen je grondstoffen te verzamelen, trekken ten strijde tegen de wezens die zich schuil houden in bossen of oude ruïnes, rekruteren andere dorpelingen of vergroten jouw invloed bij een gilde. Hoe groter je invloed, hoe waardevoller een dorpeling wordt bij de finale puntentelling.

Om de nodige grondstoffen (hout, steen, magie en edelstenen) te verzamelen reis je naar de uithoeken van het land met de hulp van jouw dorpelingkaarten. Je zal slim te werk moeten gaan want je kan maar een beperkt aantal zaken meenemen op avontuur. Kies zorgvuldig welke dorpeling je wanneer uitspeelt en ga zuinig om met de schaarse middelen die je voor handen hebt.

Het spel eindigt als een speler zijn 4de magische toren bouwt of er geen dorpelingkaarten of privilegetokens meer zijn om de voorraad mee aan te vullen. De markgraaf met de hoogste score is de winnaar en zal voor eeuwig de geschiedenis in gaan als de redder van Valeria.

Hopelijk is het rijk nu eindelijk veilig…

Ons verdict

Voor fans van resource management & worker placementgames met een element van deckbuilding is Margraves of Valeria een absolute aanrader. Spelplezier, prachtig artwork en zeker geschikt om meermaals te spelen. Simpelweg waar voor je geld!

De veelheid aan mechanismen om punten te scoren kan voor minder strategische gamers weliswaar een groot struikelblok vormen. Bij een eerste ronde dwaal je misschien wat richtingloos door het spel en voer je ogenschijnlijk willekeurige acties uit die je niet noodzakelijk veel punten opleveren. Maar geen paniek, na een eerste oefenbeurt krijg je honger naar meer en weet je beter welke richting je uit wilt om de overwinning in de wacht te slepen!

Met een illustrator als Mihajlo Dimitrievski (beter gekend als ‘The Mico’) aan boord, hoeft het niet te verbazen dat de doos en het spelmateriaal van Margraves of Valerian een streling voor het oog zijn.

Margraves of Valeria is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via de webshop van Daily Magic Games.

Rufus Verswijvel

