’t Is gebeurd! Elke Clijsters heeft eindelijk een van de kandidaten gekust. En je kan al raden wie de gelukkige is…

Wat iedereen al van mijlenver zag aangekomen, is gebeurd! Tijdens hun derde date gaan Elke en Django samen naar de wellness. Daar spreken ze hun gevoelens voor elkaar uit. “Ik heb al vanaf dag één vlinders voor jou. Ik wil dat ook eerlijk aanpakken. Ik heb me iedere keer opnieuw moeten openstellen voor iemand. Opnieuw daten. Dat is best zwaar geweest. Dan weet je wel dat het aan mijn kant zo is”, vertelt Elke.

Verlegen

Vervolgens zegt de 38-jarige osteopaat uit Klerken dat dat gevoel wederzijds is en vraagt hij of hij haar mag kussen. En zo geschiedde. “Die kus voelde heel goed. Dat smaakt naar meer”, vertelt Django achteraf voor de camera. En ook Elke is erg enthousiast over het romantische moment. “Dat was wel een schattig moment. Ik was ook superverlegen. Ik voelde me precies terug twaalf”, lacht ze.

Fijn gevoel

Elke lijkt nu helemaal zeker te zijn van haar zaak. “Als ik bij Django ben, voel ik me altijd terug een tiener die verliefd is of die vlinders heeft. En nu met die privédates groeit dat een beetje, maar er is nog veel te ontdekken bij hem. Mijn gevoel bij Django zit gewoon heel goed. Ik heb hem ook oprecht graag. Als hij dan met mij deelt dat hij vlinders heeft en verliefd op mij is, dat is een fijn gevoel”, besluit ze.

‘De Bachelorette’ is elke donderdag om 20u30u te bekijken op Play4 en GoPlay.be

