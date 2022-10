Niels Destadsbader over gênant moment tijdens striptease: «Plots zag ik het vrouwelijk publiek vol verbazing kijken»

Niels Destadsbader en Dieter Coppens gaan samen met 6 andere BV’s uit de kleren voor het Eén-programma ‘Kom op tegen kanker, alles in de strijd’. De apotheose van de driedelige reeks is een stripact voor een livepubliek in Oostende, maar de presentatoren verzekeren dat het naakt op tv beperkt zal blijven tot een blote poep. Al kregen de aanwezigen bij een try-out in Breda toch wat meer te zien …

Voor het Eén-programma ‘Kom op tegen kanker, alles in de strijd’ ontpoppen Niels Destadsbader, Dieter Coppens, Guga Baul, Rik Verheye, Bart Peeters, Warre Borgmans, Joris Brys en Malik Mohammed zich tot volleerde strippers. Ze willen zo aandacht vragen voor kankers die enkel bij mannen voorkomen, zoals teelbal- en prostaatkanker. Destadsbader en Coppens maakten zelf mee hoe hun vader streed tegen die laatste ziekte.

Foto VRT

«Collega’s huilden van het lachen»

De kijkers zullen vanaf vanavond kunnen volgen hoe Destadsbader en co. zich voorbereiden op hun finale stripact, op 26 oktober in het Kursaal van Oostende. Op tv zal er volgens de heren geen geslachtsdeel te zien zijn, maar bij een liveshow kan er al eens iets misgaan. Bij radiozender MNM vertelden Niels en Dieter een gênante anekdote die dat bewijst: «Er staat een beeld op mijn netvlies gebrand, dat ik niet snel zal vergeten»,vertelt Dieter. «We deden een oefenact in Breda voor een klein publiek. We waren opgesplitst in twee groepen, omdat het podium niet breed genoeg was. De groep van Niels was eerst aan beurt en zij geven zich helemaal. Niels trekt vervolgens zijn broek, die vasthangt met velcrostrips, uit.»

Niels gaat verder. «Ik zag plots veel verbaasde vrouwelijke gezichten in het publiek. Ook al mijn andere collega’s waren aan het gieren en huilen van het lachen. Plots merk ik dat ik mijn onderbroek ook mee had uitgetrokken. Daar stond ik dan plots naakt. Ik ben snel afgegaan, letterlijk én figuurlijk.»

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/niels-destadsbader-over-genant-moment-tijdens-striptease-plots-zag-ik-het-vrouwelijk-publiek-vol-verbazing