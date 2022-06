Niels Albert stapt in huwelijksbootje met Valeska (video)

Voormalig veldrijder Niels Albert (36) is in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin Valeska (35). «Dat heet dan gelukkig zijn», schrijft de bruid op Instagram.

Niels en Valeska hadden eerder aangekondigd te zullen trouwen op 20 juli, de dag waarop ze elkaar hebben leren kennen, maar per verrassing gaven ze elkaar dit weekend al het jawoord. Valeska deelde een filmpje op Instagram waarop te zien is hoe het bruidspaar aankomt aan het stadhuis van Tremelo, waar de tortelduifjes wonen, onder goedkeurend applaus van familie en vrienden. Ook Alexine, hun driejarige dochtertje is erbij en zit bij papa Niels op de arm.





Gescheiden voor Valeska

De vonk tussen Niels en Valeska sloeg acht jaar geleden over op Tomorrowland. De ex-Belgisch kampioen was toen nog getrouwd met zijn ex-vrouw Chantal, die hij uiteindelijk verliet voor Valeska. Niels vroeg Valeska twee jaar geleden al ten huwelijk, maar door de coronacrisis moest het koppel het heuglijke moment even uitstellen.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/niels-albert-stapt-huwelijksbootje-met-valeska-video