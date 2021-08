Netflix pakt in september uit met documentaire over deze Formule 1-wereldkampioen

Vanaf 15 september is op Netflix de documentaire ‘Schumacher’ te zien over het leven en de carrière van de zevenvoudige wereldkampioen Formule 1, die niet meer in het openbaar gezien is sinds zijn zwaar skiongeluk in 2013. Het portret van Michael Schumacher, intussen 52 jaar oud, is «de enige film die de steun van zijn familie geniet», zo kondigt Netflix aan in een persbericht.

In de documentaire zijn er «exclusieve interviews» te zien met zijn vrouw Corinna, zijn twee kinderen Gina en Mick, zelf F1-piloot sinds dit seizoen, andere naasten zoals Jean Todt en Bernie Ecclestone en voormalige concurrenten (Sebastian Vettel, Mika Häkkinen, David Coulthard…).

Skiongeluk

«Hij haalde kracht uit zijn privésfeer, daarom hield hij altijd zijn privéleven strikt gescheiden van zijn openbare leven. Deze film vertelt over de twee werelden. Het is het geschenk van zijn familie aan een geliefde echtgenoot en vader», verklaart Sabine Kehm, de manager van de ex-piloot die 91 zeges boekte.

Michael Schumacher, zevenvoudig F1-wereldkampioen (1994-1995 met Benetton, 2000-2004 met Ferrari), werkte zijn laatste GP af in 2012 met Mercedes. De autosportlegende is niet meer in het openbaar gezien sinds hij op 29 december 2013 bij het skiën met zijn hoofd een steen raakte in het Franse wintersportoord Méribel. Zijn gezondheidstoestand wordt geheimgehouden.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/netflix-pakt-september-uit-met-documentaire-over-deze-formule-1-wereldkampioen