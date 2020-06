Netflix heeft de Britse comedyserie ‘The League of Gentlemen’ verwijderd van zijn platform wegens het gebruik van blackface, een zwartgeschminkt gezicht dat ervaren wordt als een beledigende karikatuur van een Afro-Amerikaan. Content waarin blackfacing opduikt werd de jongste tijd van allerlei streamingplatformen gebannen.

‘The League of Gentlemen’ liep van 1999 tot 2002 drie seizoenen lang op de BBC, en kreeg nadien een tweede leven op Netflix. De Britse comedyserie uit de kokers van Reece Shearsmith, Jeremy Dyson, Mark Gatiss en Steve Pemberton blijft voorlopig wel nog beschikbaar op het online videoplatform van de BBC (BBC iPlayer).

Eerder dit jaar verdedigde een acteur van de reeks nog zijn zwart personage in de Britse krant The Independent: “Het was nooit mijn bedoeling om een zwarte man te vertolken. We wilden met een clownachtige schmink uiting geven aan ons engste beeld van een soort Child Catcher (kinderlokker uit de musicalfilm ‘Chitty Chitty Bang Bang’, nvdr.).”

Ook ‘Little Britain’ verwijderd

Netflix heeft onlangs beslist om alle content waarin de aanstootgevende blackface opduikt, te verwijderen van zijn platform. Die ingreep komt er te midden van de Black Lives Matter-betogingen die overal ter wereld plaatsvinden naar aanleiding van de dood van de zwarte George Floyd onder een witte politieknie. Blackfacing lag al langer onder vuur, maar de streaminggigant heeft in dit huidige klimaat, waarin racisme massaal aangeklaagd wordt, kennelijk meer oren naar de kritiek op het zwart schminken van blanke gezichten.

Zo heeft Netflix vier sitcoms van de Australische comedian Chris Lilley van zijn platform gebannen. In die televisiereeksen droeg Lilley bruine schmink. Ook ook de Britse comedyseries ‘Come Fly With’ en ‘Little Britain’ zijn intussen van het platform verdwenen. Evenmin zijn ze nog beschikbaar op BBC iPlayer. Acteurs David Walliams en Matt Lucas, tevens de breinen achter beide reeksen, hadden zich zwart geschminkt in sommige sketches. “De tijden zijn veranderd sinds Little Britain voor het eerst op antenne ging”, aldus de BBC in een verklaring.

