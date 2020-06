Het wereldvermaarde muziekfestival Coachella, waar de grootste mainstream-artiesten ter wereld op de affiche staan, zal dit jaar niet plaatsvinden. Het evenement, dat gewoonlijk in de maand april een kwart miljoen bezoekers naar Indio in Californië lokt, werd eerder al met zes maanden uitgesteld, maar wordt nu definitief geschrapt van de kalender. De organisatie is namelijk niet zeker of massa-evenementen dit jaar nog toegestaan zullen worden.

Geen Coachella editie 2020: het nieuws komt ongetwijfeld hard aan bij muziekliefhebbers die dit jaar van plan waren om af te zakken naar het wereldberoemde zesdaagse muziekfestival in Californië. De organisatie weet steevast absolute kleppers uit de muziekwereld te strikken. Zo stonden onder meer Childish Gambino, Tame Impala en Ariana Grande vorig jaar nog op hoofdpodium Coachella Stage. Andere headliners op de overige zes podia waren o.a. Kaytranada, Billie Eilish, Kid Cudi, Four Tet, Blood Orange en Unknown Mortal Orchestra. Dit jaar stonden zwaargewichten als Rage Against The Machine, Travis Scott en Frank Ocean bovenaan de affiche.

De organisatie kreeg van gezondheidsfunctionarissen het order om een kruis te maken over editie 2020. Ook zusterfestival Stagecoach wordt geschrapt. Beide festivals konden enkel doorgaan indien Californië zich bij de start van die massa-evenementen in een volgende afbouwfase zou bevinden, in dewelke speciale behandelingen of een vaccin de dreiging van een uitbraak inperkt. De timing daarvan is vandaag echter nog onduidelijk, waardoor de overheid het licht nu op rood zet.

“We zijn niet over één nacht ijs gegaan bij het nemen van deze beslissing. Maar mijn prioriteit is de publieke gezondheid”, aldus de volksgezondheidsfunctionaris van Riverside County, de county waar Coachella normaliter plaatsvindt.

“Geduld oefenen tot 2021”

In maart kondigde de festivalorganisatie aan dat het evenementen uitgesteld zou worden naar oktober, maar de afgelopen weken werd duidelijk dat dat plan op losse schroeven kwam te staan. “De wereld komt zoetjesaan weer op gang, maar onze industrie heropent later en trager dan de meeste andere”, verklaarde Dan Beckerman, CEO van het moederbedrijf boven Coahella, in het Amerikaanse weekblad Billboard. “Het is duidelijk dat live-evenementen met publiek nog niet voor de komende maanden zullen zijn en we hoogstwaarschijnlijk geduld zullen moeten oefenen tot ergens in 2021.”

De organisatie overweegt nu een kleinschaligere, afgeslankte editie te organiseren in het voorjaar van 2021, in de hoop dat de coronamaatregelen tegen dan versoepeld zijn. In oktober volgend jaar zou dan een volwaardige editie kunnen plaatsvinden.

