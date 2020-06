J.K. Rowling heeft getracht om haar positie over transgenders in een ellenlang essay uit te leggen. Maar opnieuw sloeg de ‘Harry Potter’-auteur de bal compleet mis. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze opnieuw de wind van voren krijgt.

Rowling kwam afgelopen weekend onder vuur te liggen op Twitter nadat ze een transfobe tweet de wereld had ingestuurd naar aanleiding van een artikel dat stelde dat “mensen menstrueren”. Als reactie op de negatieve commentaren die ze daardoor had gekregen, postte Rowling een essay van 3.600 woorden op haar website.

In dat essay schreef Rowling dat ze zelf het slachtoffer is geworden van zowel huiselijk als seksueel geweld, maar ook van de ‘trollen’ die haar de laatste dagen bestookt hebben met kritiek. De schrijfster ontkende in het essay ook in alle toonaarden dat ze transfoob is, maar het stuk werd al snel helemaal afgekeurd door lezers.

“De simpele waarheid”

Zo kwam er heel veel kritiek op de alinea waarin Rowling schrijft dat sommige transgendervrouwen geen toegang zouden mogen krijgen tot toiletten voor vrouwen. Ze schreef: “Als je de deuren van toiletten en kleedkamers voor vrouwen openzet voor mannen die geloven of voelen dat ze vrouw zijn – je kan tegenwoordig al een gendercertificaat krijgen zonder dat je daarvoor hormonen hebt gebruikt of een operatie hebt ondergaan – dan open je de deur voor alle mannen die willen binnenkomen. Dat is gewoon de simpele waarheid.”

“Transseksuelen hebben bescherming nodig en dat verdienen ze”, klinkt het overtuigend. Maar door het volgende statement maakt Rowling opnieuw pijnlijk duidelijk dat transvrouwen voor haar geen vrouwen zijn: “Net zoals vrouwen hebben ze de grootste kans om vermoord te worden door hun seksuele partners.”

Ook stelt Rowling dat ‘transgender zijn’ een keuze zou zijn: “Als ik dertig jaar later geboren was, zou ik zelf misschien in de verleiding zijn gekomen om van geslacht te veranderen. Het idee en de aantrekkingskracht om aan het vrouw zijn te kunnen ontsnappen, zou te groot zijn geweest. Als ik online een gemeenschap en sympathie had gevonden die ik niet in mijn directe omgeving kon vinden, dan geloof ik dat ik ook overtuigd had kunnen worden om de zoon te worden die mijn vader altijd had gewild.”

Lees hier het hele stuk van Rowling.

Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are. — Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020

People don’t fake being trans to compete with women and use their rooms. — ⎊ emmy ⍟ bIm (@emmystarked) June 10, 2020

als @jk_rowling in belgië zou wonen, zou ze uit ninove afkomstig zijn pic.twitter.com/4BGigkwdWK — ・:*.˚₊ | BLM ⁎⁺˳✧༚ (@nilsdjoos) June 6, 2020

Die 3,600 woorden van JK Rowling waren er 3,600 te veel. Sit down, sis — yogasnuiver (@sxswxw) June 11, 2020

