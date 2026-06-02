Lize Feryn poseert voor zwangerschapsshoot: “Wondermooi!” (foto’s)

Lize Feryn heeft een artistieke zwangerschapsshoot gedeeld. “Zo vrouwelijk, zo krachtig en tegelijk zo zacht!”, wordt er gereageerd.

Normaal gezien worden Lize Feryn en Aster Nzeyimana volgende maand voor het eerst mama en papa. De 33-jarige actrice poseerde onlangs voor een zwangerschapsshoot en het resultaat is verbluffend. “Elke dag kus ik mijn pollekes, en binnenkort ook die van haar”, schrijft ze bij de foto’s.

Mirakel

In de reacties klinkt dan ook niets dan lof. “Wat kan een zwangere vrouw toch stralen… Prachtig in blijde verwachting! Geniet nog van de magie in je buik, Lize”, “Een mirakel, én allemaal niet zo vanzelfsprekend als het soms lijkt. Mooi”, “Wondermooi! Verzorg je goed, Lize, ze zal er snel zijn”, “Amai, wat een shoot… Zo vrouwelijk, zo krachtig en tegelijk zo zacht! Echt prachtig!”, en “Schoon! Het wordt ook echt het avontuur van je leven”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram