Natalia maakt reclame met leuk bikinifilmpje: “Haha, de max!”

Op Instagram deelt Natalia weer wat leuks!

Met maar liefst 370.000 volgers doet de populaire zangeres het uitermate goed op het sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer niet anders.

In onderstaande video zien we Natalia in bikini poseren met een surfplank. “Als ik nu begin te peddelen, zou ik dan op tijd in Brugge geraken volgende week?”, steekt ze van wal. Nadien laat ze nog weten dat er tickets beschikbaar zijn. En haar fans? Die weten dit ludieke promofilmpje wel te smaken, zo blijkt.

“Haha, de max!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Haha, de max”, klinkt het. “Fantastische vrouw”, gaat het verder. “Je ziet er supermooi uit”, besluit een laatste volger. Tijd dus om zelf eens te kijken door op het plaatje te klikken om zo de video te starten.