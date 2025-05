Halle Berry doet monden openvallen in elegante jurk: “Rood staat je geweldig!” (foto’s)

Halle Berry straalde op het Filmfestival van Cannes in een adembenemende jurk die meteen alle aandacht trok. “Wauw, betoverend!”, klinkt het massaal in de reacties.

Op het prestigieuze filmfestival, dat momenteel plaatsvindt in Cannes, verscheen de 58-jarige actrice – bekend van onder meer ‘Catwoman’ en ‘Monster’s Ball’ – in een opvallende bordeauxrode creatie van Gaurav Gupta. De strapless jurk met een weelderige, vloerlange rok en een lange sleep werd op sociale media enthousiast onthaald. “Een beetje rood aan de Rivièra”, schrijft ze zelf op Instagram.

Betoverend

Haar volgers reageren vol bewondering op de prachtige outfit. “Geweldige jurk en ja, die decoratie was ongelooflijk – betoverend”, “Je ziet er goed uit, Halle! Rood staat je geweldig!”, “Pure elegantie”, “Voor altijd een koningin. We houden van je!”, “Prachtig als een droom”, “Magisch verbluffend! De locatie is echt prachtig!”, en “Wauw, betoverend!”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Shutterstock