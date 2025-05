Miley Cyrus poseert in wel zeer gewaagde jurk: “Wat een vrouw!” (foto)

Miley Cyrus weet haar vele fans weer stevig te verbazen.

Wanneer je net als de populaire zangeres niet minder dan 212 miljoen volgers op Instagram hebt, dan zou je ook regelmatig iets nieuws online zetten. Toch? Wel, Miley zelf alleszins wel.

Deze keer zien we de dame stralen in een wel zeer gewaagde jurk. “Something Beautiful the album + Easy Lover out 5/30”, laat ze aan haar fans weten. En van haar fans gesproken? Die reageren vol lof.

“Wat een vrouw!”

Aan een rotvaart stromen de positieve reacties binnen. “Wat een vrouw”, klinkt het. “Schoonheid”, gaat het verder. “Knap”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even naar wat Miley Cyrus nu weer juist gedeeld heeft.