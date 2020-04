Grappige beelden uit Nederland.

Daar had de 41-jarige presentatrice Eva Jinek vrijdagavond enkele gasten uitgenodigd aan haar tafel. Onder hen ook regisseur Dennis van de Ven.

Tijdens een gesprek met laatstgenoemde man verscheen er ook een archieffoto van hem op het grote scherm. Niet geheel bijzonder, maar de dame die naast hem op de foto stond was echter al drie jaar lang niet meer zijn vriendin…

“Dit is toch niet meer mijn vriendin, lieve mensen”, liet de man weten. “Als mijn huidige vriendin dit ziet…”, liet hij nog weten. Presentatrice Eva schaamde zich dood. “Nee! Dit is niet waar wat je zegt? Is dit een grap of niet? Ik word helemaal onwel”, klonk het in paniek. Even later verscheen het beeld opnieuw. “Aaah nee! Haal het weg”, schreeuwde ze. Kijk maar:

Dennis van de Ven heeft al drie jaar een andere vriendin 😂 dus ik vermoed dat Eva #Jinek na afloop een kijkje in de regie gaat nemen. Hopelijk geen losse voorwerpen daar 🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️ rennen!!! pic.twitter.com/fyzLFpDByB — Maurice Ramaekers (@mauricemedia) April 17, 2020

Foto: still Twitter (RTL 4) – Bron: ad.nl / RTL Boulevard