Dina Tersago verbaast fans: “Wat een lenige gymnaste!” (video)

Dina Tersago zoekt kandidaten voor ‘Boer zkt Vrouw’. En dat zullen haar fans op Instagram geweten hebben.

Met meer dan 170.000 volgers doet de populaire tv-presentatrice het bijzonder goed op het sociale netwerk. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met nieuwe posts. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande oproep op haar pagina plaatste.

Het gaat om een filmpje waarin Dina Tersago aanvankelijk ondersteboven van start gaat. “Last call! Aan alle leuke single mannen en vrouwen: dit is de laatste kans om je in te schrijven voor onze boeren en boerinnen 👨🏻‍🌾👩🏻‍🌾. Ze hopen vurig de liefde van hun leven te vinden ❤️‍🔥 #boerzktvrouw”, schrijft ze bij de beelden. En haar trouwe fans? Die zijn er al snel bij om te reageren.

“Wat een lenige gymnaste!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Wat een lenige gymnaste”, klinkt het. “Sportief en leuk”, gaat het verder. “Toewijding 😂”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Dina Tersago allemaal aan het uitspoken is. En klik even op het prentje om de video te starten.