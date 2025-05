Claudia Schiffer verbaast fans met bikinifoto: “Klasse én natuurlijke schoonheid!”

Ook op Instagram is Claudia Schiffer nog steeds razend populair.

Met zo’n goeie 2.4 miljoen volgers mogen we zeker stellen dat het Duitse supermodel erg geliefd is op het sociale netwerk. Ze zorgt dan ook goed voor haar vele fans door geregeld nieuwe beelden te delen. En dat is ook nu weer niet anders, al gaat het wel om een foto van vroeger.

We zien Claudia Schiffer poseren in bikini. “Kylie Jenner sparkling in this stunning bikini I wore on the Chanel spring ‘95 runway ♥️✨”, schrijft ze bij onderstaand fotoalbum. En ja hoor, op de tweede foto passeert Kylie Jenner de revue in de bikini die Claudia Schiffer in 1995 al droeg. Haar volgers zijn er dan ook snel bij om van zich te laten horen.

“Klasse én natuurlijke schoonheid!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Klasse én natuurlijke schoonheid”, klinkt het. “Jij droeg het beter”, gaat het verder. “Een echt supermodel”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.