Jitske Van de Veire heeft opvallende pyjamatip: “Zo voel ik me altijd comfortabel” (foto)

Leuke tip van de dag!

Jitske Van de Veire heeft een interessante tip voor de pyjamadragers onder ons. Haar pyjamabroeken zijn altijd een maat te groot en dat is niet per ongeluk. De 31-jarige eigenares van kapsalon ‘Jitske Knipt’ legt uit dat ze zich daarin gewoon veel beter voelt. “Selfcare tip: ik koop al mijn pyjamabroeken te groot zodat ik me altijd mega comfortabel voel als ik thuis ben en niks rond mijn lijf spant”, klinkt het op Instagram naast een foto waarop ze zo’n pyjamabroek draagt.

Herkenbaar

Ze vraagt aan haar volgers of er nog mensen zijn die dit doen, en jawel, ze is niet alleen. “Ik koop alles graag oversized. Geeft het meest comfortabele gevoel”, “Ik ook!”, en “Ik draag geen pyjamabroeken (als in: ik draag niks, thuis). Ik vind het echt een verademing om niks aan mijn lijf te voelen”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram