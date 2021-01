Greta Thunberg (18) heeft de vertrekkende Amerikaanse president Donald Trump een passend afscheidscadeau gegeven. De twee hadden een niet al te beste relatie, vooral nadat Trump zich per tweet nogal laatdunkend had uitgelaten over de Zweede activiste. Dat heeft ze hem nu betaald gezet.

Bij het vertrek uit het Witte Huis tweette de Zweedse tiener: “Hij lijkt een heel gelukkige oude man die uitkijkt naar een stralende en prachtige toekomst. Zo leuk om te zien!”

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021

Einde aan vete

Dat was een duidelijke knipoog naar een oude tweet van Trump. “Ze ziet eruit als een zeer gelukkig jong meisje dat een fantastische toekomst tegemoet gaat! Zo leuk om te zien!”, had die in september 2019 sarcastisch over Thunberg getweet na haar speech voor de VN.

