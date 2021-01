Marie Verhulst, de dochter van Gert Verhulst, heeft voor het eerst een foto gedeeld van de man waarmee ze sinds dit jaar samen is.

Na enkele jaren vrijgezel geweest te zijn, maakte het 25-jarige baasje van Samson in juni van dit jaar bekend dat ze een relatie heeft. De gelukkige is Jef, een man die in tegenstelling tot Marie niets met de media te maken heeft. “Ik ben altijd voorzichtig met de dingen die ik deel over mijn liefdesleven. Jef heeft nooit gekozen voor de spotlights, en dat wil ik respecteren. Hij hoeft zijn leven niet om te gooien omdat hij op mij verliefd is geworden. Ik ben wel heel blij met hem. Het klinkt misschien klef, maar hij is een goede aanvulling van mijn leven op dit moment. Ik maak zoveel mee en ik moet dat met iemand kunnen delen die meegaat in mijn enthousiasme. Hij heeft de rest van de familie al ontmoet, en hij is zeker goedgekeurd”, vertelde ze eerder over hem in het programma ‘De Zomer Van’.

Eerste foto samen

Marie deelde op Instagram voor het eerst een foto van hun tweetjes met een romantische boodschap. “Zo verliefd op jou”, klinkt het.

Haar vriend is overigens ook te zien in de titelsong ‘Zo Zijn Wij’ van ‘De Verhulstjes’, een programma dat de familie Verhulst volgt en te zien is vanaf donderdag 7 januari op VIER.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door MarieVerhulst (@verhulstmarie)

Het bericht Marie Verhulst toont voor het eerst haar vriend: “Zo verliefd op jou” (foto) verscheen eerst op Metro.