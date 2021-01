In een nieuw programma op VTM praten onder meer Jens Dendoncker en zijn vriendin Lauren Versnick openhartig over elkaar voor de camera. Zo hebben ze het ook over complexen.

‘Da’s Liefde!’ is een gloednieuw VTM-programma waarin Jens Dendoncker de wetenschap over de liefde test aan de praktijk. In de eerste aflevering staat hij tegenover zijn vriendin Lauren Versnick, de 27-jarige dochter van ex-Miss België Lynn Wesenbeek.

Onzekerheden

Wanneer de 30-jarige presentator haar vraagt of er dingen zijn die ze van zichzelf minder mooi vindt, antwoordt ze het volgende. “Professioneel heb ik uiteraard enkele onzekerheden als ik een lingerieshoot moet doen. Maar thuis bij jou vallen die onzekerheden weg en ben ik niet bezig met: ‘heb ik een vetrolletje of heb ik een dubbele kin als ik in de zetel een boek lees?’. Het is zo belangrijk in een relatie dat je ook naakt honderd procent jezelf kan zijn en dat je partner je graag ziet omwille van wie je vanbinnen bent. De dag dat jij tegen mij zegt dat ik vijf kilo moet vermageren of dat ik mijn borsten moet vergroten, is ook de dag dat het gedaan is tussen ons”, klinkt het.

Beharing

Vervolgens vraagt Jens haar of ze weet wat zijn complexen zijn. “De beharing op je lichaam. We hebben het daar al over gehad. Ik wax je rug”, antwoordt ze.

