Milou van Agtmael, die vorig jaar deelnam aan ‘Temptation Island’ met haar ex Heikki, is niet langer single. Dat kondigde ze aan op Instagram met een foto van hun tweetjes.

Het ‘Temptation’-avontuur van Milou en Heikki was opvallend. Ze overleefden de ultieme relatietest aanvankelijk, maar even later gingen ze alsnog uit elkaar. Nadien gaven ze hun relatie nog een keer een kans, maar ook daar kwam een einde aan.

Magie

Intussen heeft de 25-jarige blondine uit Roosendaal opnieuw de liefde gevonden. De gelukkige is Martijn van Leeuwen. “Soms weet je gewoon dat het tijd is om iets nieuws te beginnen en te geloven in de magie van een nieuw begin”, schrijft ze op Instagram.

Vooroordelen

Ook Martijn is in de wolken met zijn nieuwe vriendin. “Vaak hebben mensen een vooroordeel, maar soms moet je een persoon gewoon beter leren kennen om te weten wie ze echt zijn”, klinkt het op Instagram naast een foto van het kersverse koppel.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ℳ (@milouvanagtmael)

Het bericht ‘Temptation’-Milou deelt foto met nieuwe vriend: “Soms weet je gewoon dat het tijd is voor iets nieuws” verscheen eerst op Metro.