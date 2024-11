Marie Verhulst reageert eindelijk op geruchten rond overspel van haar vriend

Marie, de dochter van Gert Verhulst, praat in Dag Allemaal openhartig over de roddels die de ronde doen over haar vriend Jef. “Dat is zo vermoeiend voor ons!”, zucht ze.

Een tijdje geleden lanceerde een Nederlands juicekanaal de roddel dat Jef, de vriend van Marie Verhulst, haar maandenlang zou bedrogen hebben met een ‘Studio 100’-collega. Marie zou hem volgens dezelfde bron ondertussen vergeven hebben, maar bij papa Gert zou hij uit de gratie gevallen zijn. Onlangs deelde Gert nog een familiefoto waarop Jef niet te zien was, wat heel wat verbaasde reacties uitlokte.

Kletspraat

In Dag Allemaal legt de 29-jarige zangeres uit hoe de vork in de steel zit. “Kijk, het liefst zou ik er geen woorden aan vuil willen maken. Maar ik vind het straf hoe de Nederlandse pers… ik noem het zelfs geen pers, hoe twee Nederlanders die niets anders te doen hebben dan wat kletspraat lanceren en dat die dan overal rondgaat. En dan worden wij daarover aangesproken, dat is zo vermoeiend voor ons! Het is niet de eerste keer dat Jef en ik zogezegd uit elkaar zouden zijn. Ik lees dat zelfs niet meer”, klinkt het in Dag Allemaal.

Niet kicken op bekendheid

Sommige kijkers van ‘De Verhulstjes’ vonden het ook al opmerkelijk dat Jef zo weinig in beeld komt. Maar ook daar hoeven we volgens Marie niets achter te zoeken. “Elke keer als Jef eens niet in een aflevering van ‘De Verhulstjes’ zit, is er paniek. Het eerste seizoen was hij wél veel te zien, maar dat was omdat het toen corona was. Er was gewoon veel minder werk en wij waren veel meer samen, ik blijf dat verhaal maar vertellen. We hebben toen ook gemerkt dat Jefs populariteit door ‘De Verhulstjes’ begon te stijgen, en hij vond dat eigenlijk niet zo leuk. Hij kickt niet op bekendheid, hij werkt liever achter de schermen. Hij heeft nooit speciaal voor ‘De Verhulstjes’ zijn agenda vrijgemaakt. Waren ze nu vandaag aan het draaien voor ‘De Verhulstjes’, dan had hij in die aflevering gezeten, want hij loopt hier gewoon rond. Maar ze filmen vandaag dus niet. Hij zal nog wel een paar keer passeren dit seizoen, de mensen moeten gewoon kalmeren. Want die complottheorieën over dubbele bodems en zo… Dacht je nu echt dat mijn vader of de rest van de familie zich daarmee bezig zou houden? Eigenlijk wil ik gewoon dat de aandacht gaat naar mijn liedjes en de shows die er aankomen”, besluit ze.

Foto: Instagram