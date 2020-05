De Nederlandse zanger Marco Borsato kampt naar verluidt met een depressie door de scheiding met zijn ex-vrouw Leontine. Dat beweert althans een bekende showbizzcollega.

Enkele maanden geleden raakte bekend dat Marco Borsato (53) en zijn vrouw Leontine (52) definitief uit elkaar gaan. Zijn jarenlange affaire met pianiste Iris Hond (32) zou aan de basis van de breuk liggen. Het koppel stapte in 1998 in het huwelijksbootje en heeft drie kinderen: Luca (20) en Senna (18), en dochter Jada (16).

“Nog meer affaires”

Volgens een bekende showbizzcollega die anoniem wenst te blijven, gaat het momenteel niet goed met de zanger van onder meer ‘Dromen zijn bedrog’, ‘Rood’ en ‘Hoe Het Danst’. Borsato zou een burn-out en/of depressie hebben die aangevuurd wordt door de vrees dat er nog meer affaires naar buiten zouden kunnen komen. “Marco zit zó diep in die burn-out, die in mijn ogen overigens een depressie is, dat hij nauwelijks nog enig perspectief ziet. Hij heeft zelfs aan de mensen om zich heen laten weten dat hij nooit meer wil werken. Daarbij zit hij continu in de stress dat er nog veel meer naar buiten gaat komen. Dat met die Iris Hond heeft bijvoorbeeld veel langer geduurd dan tot nu toe bekend is geworden. Tot veel korter terug, bedoel ik. Dat van die tien jaar terug is niet waar. En dat met Maan is ook allemaal gebeurd, dat weet iedereen in het vak. En zo zijn er nog veel meer dames voorbijgekomen”, klinkt het in de Nederlandse Story.

Het bericht “Marco Borsato heeft schrik dat er nog meer affaires naar buiten gaan komen” verscheen eerst op Metro.