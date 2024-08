Sarah Puttemans pakt uit met luchtige zomeroutfit: “Zo knap!” (foto’s)

Wie nog inspiratie zoekt voor zomerse kledij, kan altijd eens een kijkje nemen op de Instagram-pagina van Sarah Puttemans.

Want met niet minder dan 248.000 volgers deelt Sarah geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum aan haar fans toonde.

We zien Sarah Puttemans meermaals in een luchtige zomeroutfit de revue passeren. Ook Viktor Verhulst komt in het album voor. “Short trip to Mykonos 🌞🤍”, staat er bij de prentjes geschreven. En dan hebben we het nog niet gehad over de vele positieve commentaren!

“Zo knap!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Zo knap”, klinkt het. “Allermooiste 🤍”, gaat het verder. “Zo’n leuke foto’s”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus, zo denken we dan, om eens te kijken naar wat Sarah Puttemans juist gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.