Het datingprogramma ‘Love Island’ krijgt dit najaar een tweede seizoen. Door de coronacrisis gelden er echter wel strikte regels. Zo zullen de deelnemers tot tweemaal toe getest worden.

Het eerste seizoen van ‘Love Island’ was vorig jaar een schot in de roos. Gemiddeld 227.303 mensen volgden de liefdesavonturen waarbij tien Vlaamse en tien Nederlandse singles in een villa gedropt worden en een zo perfect mogelijke match moeten vormen. De kijkers beslissen uiteindelijk wie blijft en wie zijn koffers mag pakken. Heel wat koppels zijn intussen weer uit elkaar, al zijn ‘winnaars’ Denzel en Aleksandra tot op de dag van vandaag nog steeds samen.

Van VIER naar VIJF

Viktor Verhulst (25), de zoon van Gert, debuteerde vorig jaar als presentator en zal ook in het tweede seizoen alles in goede banen leiden. Of ook de Nederlandse presentatrice Holly Mae Brood (25) weer van de partij zal zijn, is nog onduidelijk. Wat wél zeker is, is dat het programma verhuist van VIER naar VIJF.

Testen op coronavirus

Liefde en gezelligheid gaat moeilijk samen met de huidige coronamaatregelen, maar daar hebben de makers rekening mee gehouden. Alle deelnemers worden grondig getest op het coronavirus alvorens op het vliegtuig naar Gran Canaria te stappen. “Bij een negatieve uitslag mogen ze het vliegtuig op. Is de uitslag positief of wil iemand zijn resultaat niet delen, dan wordt zijn deelname geweigerd. Bij aankomst op Gran Canaria gaan ze vervolgens enkele dagen in quarantaine en volgt nog een test. Pas dan mogen ze de villa in”, legt woordvoerster Barbara Salomon uit in Het Nieuwsblad.

Geen afstand houden

De negatief geteste deelnemers mogen zich vervolgens helemaal laten gaan. “Omdat de deelnemers dan in principe coronavrij zijn, wordt de groep in de villa gezien als een huishouden. Ze hoeven dus geen afstand te houden en krijgen alle vrijheid. En mochten ze tijdens de opnames alsnog getest willen worden, kan dat. De crew staat in contact met zieken­huizen in de buurt”, besluit ze.

Geïnteresseerde singles kunnen zich inschrijven via DEZE LINK.

Het bericht ‘Love Island’ komt terug: “Deelnemers worden getest op coronavirus” verscheen eerst op Metro.