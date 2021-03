Meghan Markle is dezer dagen niet meer weg te denken uit het nieuws. Na haar interview met Oprah regende het reacties aan alle kanten, zowel positief als negatief. Maar wat je mening ook is over het hele gebeuren, een lekker recept is altijd welgekomen.

Markle, die in een vorig leven onder andere schitterde in de serie ‘Suits’, staat bekend om haar liefde voor koken en gezond eten. Het is niet voor niets dat Harry haar tijdens het koken ten huwelijk vroeg.

Gezond en lekker gaan helaas niet altijd hand in hand. Als je het niet op de juiste manier aanpakt, kan je bordje groenten al snel veel weg hebben van een portie konijnenvoer. In een interview met Delish onthulde Meghan ooit haar favoriete pastarecept op basis van courgettes. Volgens haar smaakt het alsof de saus bomvol boter en room zit, maar in werkelijkheid zitten er voornamelijk courgettes, water en bouillon in. Markles geheim? De courgette uren laten sudderen.

Ingrediënten

5 courgettes (in stukken)

1 eetlepel olijfolie

120 ml water

1 blokje bouillon

340 gram pasta (rigatoni)

1 ajuin (in stukken)

Parmezaanse kaas

4 teentjes knoflook (geperst)

Peper en zout

Bereidingswijze

Snijd de courgette in stukken en doe dit gedurende 4 uur in een slow cooker. Heb je die niet? Doe de groente dan met een klein beetje olie en water in een gietijzeren pot en laat dit op een zacht vuur pruttelen, zorg er wel voor dat het niet aanbrandt. Kook de pasta. Doe de olijfolie in een pan en fruit de ajuin met de knoflook. Voeg de courgette toe samen met het bouillonblokje en wat water, breng op smaak met peper en zout. Wanneer de is opgenomen door de courgettemassa is de saus klaar. Voeg de pasta toe aan de saus en breng op smaak met de Parmezaanse kaas.

