Lily Allen onder vuur door uitspraak over moederschap: “Hoe kan ze zoiets zeggen?!”

De Britse zangeres Lily Allen heeft bij enkele mama’s kwaad bloed gezet met een uitspraak in een podcast. “Onbegrijpelijk is dit. Ik ben dankbaar dat ik zelf een goeie mama had en niet zo’n narcist als Lily!”, klinkt het boos.

Lily Allen was onlangs te gast in de podcast ‘Miss Me?’. Daarin praatte ze openhartig over het moederschap. Ze heeft immers twee dochters met haar ex-man Sam Cooper. De 39-jarige zangeres van onder meer ‘The fear’ en ‘What you waiting for?’ legde uit dat ze van haar kinderen houdt, maar ze soms uitkijkt naar een momentje waarop ze even alleen is. “Ik ben natuurlijk dol op Marnie (12) en Ethel (11), maar ik ben altijd zo opgelucht als ik even de deur uit kan zonder hen. Als mijn man (‘Stranger Things’-acteur David Harbour (49); nvdr.) een tijdlang weg is voor filmopnamen op locatie, kan ik er echt van genieten om even alleen te zijn. Wanneer ik dan de deur achter me dichttrek, kan ik een zucht van opluchting slaken. Yes! Even zonder kinderen. Eindelijk tijd voor mezelf”, lezen we in TV Familie.

Kokend bloed

Presentatrice Miquita Oliver leek haar te begrijpen, maar enkele luisteraars konden hun oren niet geloven. “Hoe kan Lily zoiets zeggen? Wat voor moeder is dat, zeg”, “Ze doet mijn bloed koken met die uitspraak. Zoveel vrouwen dromen van kinderen, maar kunnen er geen krijgen. En dan is zij blij dat ze van hen af is? Slechte moeder, dat is ze”, en “Oh, ze wil me time… Wie voor kinderen kiest, moet voor hen zorgen. Onbegrijpelijk is dit. Ik ben dankbaar dat ik zelf een goeie mama had en niet zo’n narcist als Lily!”, aldus enkele verontwaardigde mama’s.

Even geen mama voelen

Toch nuanceerde Lily haar uitspraak een beetje. “Dat gevoel van opluchting duurt doorgaans maar een halfuurtje. Dan voel ik me alweer schuldig. Of nee, het duurt tien minuten… Misschien vijf. Want dan ben ik alweer aan het denken: heb ik Marnies sportkleding al klaargelegd? Moet ik Ethel niet naar de dansles brengen? Wat gaan we weer eten deze avond? Je kan jezelf als mama nooit ‘uitzetten’. Je staat altijd aan. Dat is soms vermoeiend. En dan snak je er wel naar om je even geen mama te voelen. Maar dat kan natuurlijk niet. Eens je mama bent, ben je dat voor de rest van je dagen”, besluit ze.

