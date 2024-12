Kaat Bollen verbluft volgers in boudoirshoot: “Dit is gewoonweg magisch!” (foto’s)

Kaat Bollen kan op heel wat bewondering rekenen nadat ze enkele foto’s deelde van een sensuele lingerieshoot. “Zelfliefde, heel belangrijk! Mooie shoot, Kaat. WAUW!”, klinkt het in de reacties.

Twee maanden geleden postte Kaat Bollen een prachtige fotoshoot waarop ze in doorschijnende lingerie poseerde. Nu doet ze dat nog eens over, maar dan in een compleet andere setting. De 38-jarige seksuologe – die tegenwoordig met dreadlocks voor de dag komt – werkte opnieuw met fotografe Deborah Gaytant, die gespecialiseerd is in boudoirfotografie.

Aanrader

Kaat legt op Instagram uit dat zo’n shoots haar helpen bij haar zelfvertrouwen. “Echt dames, gun jezelf ook eens een boudoirshoot. Zo een aanrader, zo empowerend! (En deze keer nam ik mijn beste vriendinnetje mee voor haar verjaardag, dus het was ook nog eens heel schoon en verbindend”, glundert ze bij de adembenemend mooie foto’s.

Magie

Ook haar volgers zijn ondersteboven van het resultaat. “Wat een prachtige mooie foto’s van een mooie vrouw”, “Zelfliefde, heel belangrijk! Mooie shoot, Kaat. WAUW!”, “Knap”, en “Dit is gewoonweg magisch! Zo mooi”, wordt er gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram