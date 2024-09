Hoogzwangere vriendin van Matteo Simoni toont blote buik: “Zo mooi!” (foto)

Loredana Falone, de partner van Matteo Simoni, straalt op Instagram met haar bolle buik. “De laatste loodjes. Wat een mooie foto’s”, klinkt het in de reacties.

Het is aftellen geblazen tot Loredana Falone en Matteo Simoni voor de tweede keer mama en papa worden. Hun dochtertje Giulia (4) wacht mee in spanning af op het grote moment. Loredana is inmiddels hoogzwanger en de 35-jarige modeontwerpster deelde een recente foto van haar ronde buik op Instagram.

Laatste loodjes

Haar meer dan 36.000 volgers zijn ook al helemaal in de wolken. “We duimen mee, veel succes”, “De laatste loodjes. Wat een mooie foto’s”, “Fantastische foto’s van een mooi gezin en mooie buik… Ben benieuwd!”, “Knap”, en “Zo mooi!”, antwoorden ze op het kiekje.

Foto: Instagram