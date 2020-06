Lesley-Ann Poppe en haar man Kevin zijn in verwachting van hun tweede kindje. Ze is al meer dan drie maanden ver, maar verzweeg het nieuws een tijdje omdat ze eerder twee miskramen had.

Heuglijk nieuws voor Lesley-Ann Poppe (41) en Kevin Lebreton (32), de man waarmee ze in 2017 trouwde. De twee worden eind november de trotse ouders van een dochtertje. Een zusje, dus, voor hun zoontje Gabriël (3) en Benjamin (12), haar zoon uit een eerdere relatie.

Miskramen

Hoewel ze al 3,5 maanden zwanger is, wachtte ze tot nu om het nieuws bekend te maken omdat eerder al twee zwangerschappen misliepen. “De schrik zat er serieus in. Mijn gynaecoloog wist dat, daarom mocht ik de eerste drie maanden om de twee weken op consultatie. Vooral rond de achtste week sloeg de schrik mij om het hart: de periode waarin het de vorige keren misliep. Maar ik heb net een positieve NIP-test en drie maanden-echo achter de rug. De gevaarlijke periode is geweken en ik ben blij dat ik ons nieuws eindelijk met iedereen kan delen. Haar naam hebben we trouwens al gekozen, vrij klassiek”, vertelt ze in Story.

Perfecte timing

Ondanks de miskramen bleef Lesley-Ann proberen voor een derde kind. Het was dan ook gepland. “Na de geboorte van Gabriël, mijn jongste, vond ik het welletjes. Maar die miskramen deden me beseffen hoe graag ik nog eens mama wilde worden. En Kevin wilde heel graag een tweede eigen kind, dat kon ik hem niet ontzeggen. Begin dit jaar hebben we beslist om voluit voor een derde kind te gaan. En niet veel later was het al zover. De timing zit perfect: de bevalling is voorzien voor eind november, en dan is het wat rustiger in onze Beauty and Medical Academy en Beauty Clinic”, klinkt het.

Angst om te verdikken

Hoewel ze al vrij vroeg een buikje begon te krijgen, had niemand het nieuws zien aankomen. “Na zes weken was mijn buik ook al goed zichtbaar, maar vreemd genoeg heb ik geen enkele opmerking gekregen. Misschien durfde niemand de vraag te stellen uit angst dat ik gewoon wat verdikt was (lacht)? Eerlijk: ik heb wel wat schrik voor de kilo’s. Tijdens mijn vorige zwangerschappen ben ik telkens dertig kilo verdikt, en vooral na de geboorte van Gabriël heeft het lang geduurd om ze er weer af te krijgen. Ik wil het nu niet zo ver laten komen. Ik let goed op wat ik in mijn mond steek: geen hele zakjes Babybels zoals de vorige keren”, legt ze uit.

Blij met geslacht

Lesley-Ann is erg blij dat ze eindelijk een dochtertje krijgt. “Ik zag mezelf nooit als moeder van een dochter. Maar ik ben heel blij. Al het speelgoed dat ik ooit wilde, zal zij nu krijgen. Er zal veel roze en glitter in huis zijn (lacht). Maar ze zal opgroeien met twee grotere broers, en dus ook haar mannetje moeten leren staan. Benjamin en Gabriël kijken enorm uit naar de komst van hun zusje. Al had de jongste liever een broertje gehad en heb ik de oudste al gerustgesteld dat hij niet voor de baby moet zorgen. Kevin is ook blij dat het een meisje wordt. Hij is nu al extra beschermend”, besluit ze.

Het bericht Lesley-Ann Poppe opnieuw zwanger: “De schrik zat er serieus in” verscheen eerst op Metro.