Op ‘Temptation Island’ deed Grigor zijn uiterste best om Roshina het hof te maken, evenwel zonder succes. Nu heeft de sympathieke man uit Dendermonde op Instagram toegegeven dat hij een vriendin heeft én meteen ook een foto gedeeld. De dame in kwestie heet Haidi Pereira.

Grigor helpt zo ook meteen de geruchten dat hij op mannen zou vallen de wereld uit. ijdens een Q&A rondje vroeg één van zijn volgers zich af of de stylist eigenlijk een liefje heeft. Daar kan Grigor erg kort over zijn: ja. Bij het bericht deelt hij ook meteen een foto van zijn vriendin.

Eerder moest de verleider zich nog verdedigen over zijn geaardheid nadat Karim alludeerde dat hij op de mannen viel. “Ik homo? Ik ben de tel kwijt met hoeveel vrouwen ik al geslapen heb”, zei Grigor daarop in Het Laatste Nieuws. “Ik ben katholiek opgevoed, maar het gebod ‘doe nooit wat onkuisheid is’ lapte ik al vaak aan m’n laars.”

Roshina

Ook Roshina sprak zich in ‘Temptation Gossip’ al eens uit over de verleider. “Ik vind niet dat als je vrouwelijke trekjes hebt, je meteen een andere geaardheid hebt. Het is niet aan mensen om dat te beslissen voor hem. Ik snap wel dat ze het zeggen, want hij is verzorgd en bezig met mode. Maar dat betekent niet automatisch dat je op mannen valt”, was haar reactie.

