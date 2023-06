Lesley-Ann Poppe geniet in bikini: “Je mag trots zijn op zo’n lichaam!” (foto’s)

Recent genoot Lesley-Ann Poppe van een schijnbaar leuke tijd in de omgeving van Cannes.

En haar meer dan 99.900 volgers op Instagram? Die kregen de kans om virtueel mee te genieten. Want Lesley-Ann Poppe plaatste de voorbije dagen geregeld leuke vakantiefoto’s op haar pagina. Onder de vele posts ook onderstaand fotoalbum. Daarin zien we Lesley-Ann twee keer in bikini poseren. “Altijd alles langs twee kanten bekijken 😃”, voegt ze er zelf kort aan toe. Haar fans zijn echter een heel pak mondiger en hebben best wat te vertellen over wat ze te zien krijgen.

“Je mag trots zijn op zo’n lichaam!”

In geen tijd stromen de reacties nu binnen. “Je mag trots zijn op zo’n lichaam”, klinkt het. “Je bent perfect”, gaat het verder. “Schoon madam en iedereen mag trots zijn op zijn of haar lijf”, besluit een laatste volger nog. Dat is zeker waar! Hoog tijd om een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om de tweede foto te zien.