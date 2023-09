Lesley-Ann Poppe doet aan gezinsuitbreiding: “Zo blij dat jij in mijn leven bent gekomen” (foto)

Lesley-Ann Poppe heeft haar prachtige gezin nog mooier gemaakt door een hondje in huis te halen. Dat maakte ze trots bekend op Instagram. “Wat een schatje!”, klinkt het in de reacties.

Leuk nieuws ten huize Lesley-Ann Poppe en haar man Kevin Lebreton! De 44-jarige zakenvrouw heeft sinds kort een hondje. Het is een Alaskan Malamute, een sledehond die vernoemd is naar een Inuitstam in Alaska, de Mahlemuts. Ze deelde op Instagram een kiekje van de lieve viervoeter. “Zo blij dat jij in mijn leven bent gekomen”, glundert ze.

Schattig

Haar volgers reageren overenthousiast op het fijne nieuws. “Prachtige hond”, “Een hond in het huishouden maakt het nog veel leuker. Hij of zij zal zich wel welkom voelen in jullie gezin. Het beste gewenst voor jullie allemaal”, “Wat een schatje! Heel veel plezier”, “Het hondje is even knap als jezelf”, en “Oh, zo schattig!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram / @lesleyannpoppe