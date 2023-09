Kate Beckinsale laat in doorzichtige jurk weinig aan de verbeelding over: “Knapste vrouw op deze planeet” (foto)

De Britse actrice Kate Beckinsale sprong op de VMA’s in het oog met haar doorschijnende jurk. Ze deelde een foto ervan op Instagram, waar er vol bewondering gereageerd wordt.

Afgelopen dinsdag vonden de MTV Video Music Awards plaats in Newark, een stad in de Amerikaanse staat New Jersey. Ook van de partij was Kate Beckinsale, die we kennen we van bekende films zoals ‘Pearl Harbor’, ‘Serendipity’ en recenter ook ‘Underworld’. De 50-jarige actrice daagde op in een doorzichtige jurk van modemerk Afffair waarbij haar intieme delen keurig bedekt werden door bloemetjes. “Ik hou van een post over een plantenkwekerij na de VMA’s”, grapt ze erbij.

Pure schoonheid

Haar volgers reageren stuk voor stuk lovend op haar elegante look. “Pure schoonheid”, “Godin”, “Knapste vrouw op deze planeet”, “Oh mijn God, je bent onvoorstelbaar mooi, maar dit is er een beetje over”, “Wel, dat laat niet veel aan de verbeelding over…”, “Hoe kan het dat jij 50 bent?!”, en “Perfectie”, lezen we onder meer.

Foto: AFP / Dominik Bindl