Naar aanleiding van Rode Neuzen Dag poseerden heel wat BV’s gisteren met een cijfer in de hand op sociale media. Daarmee gaven ze hun gemoedstoestand aan.

Zo ook Laura Lieckens, die we kennen uit ‘Blind Getrouwd’. Ze plaatst er ook een persoonlijk verhaal bij. “Soms kreeg ik berichten van mensen die het nodig vonden om sommige uiterlijke kenmerken van mij af te breken. Ik hoop dan 1 ding, dat je dat oplucht en zelf je onzekerheden wegduwt. Maar die enkele berichten waren niets in vergelijking met die duizenden lieve en warme berichtjes. Die hebben mij de moed gegeven om vandaag de Laura te tonen zoals al mijn vrienden en familie mij kennen”, klinkt het.

“Vandaag is de dag dat iedereen het mag weten. 27 jaar geleden ben ik geboren met een wijnvlek in mijn gezicht. Tot op de dag van vandaag is die er nog steeds. Wel 50 keer heb ik een pijnlijke laserbehandeling ondergaan in Gasthuisberg in Leuven. Ik vind het ook frustrerend dat ik me elke keer moet schminken voor ik naar de bakker kan gaan. Maar ze helemaal wegdoen, nee, het is Laura, het is wie ik ben, het is mijn imperfectie die mij uniek maakt”, gaat Laura verder.

Wees trots

“Nooit maar dan ook nooit ben ik erom gepest geweest. Het doet me dan ook heel veel pijn dat sommige jongeren niet beseffen tot wat pesten kan leiden”, aldus de dame. “Ik weet niet of dit een meerwaarde in iemand zijn leven is, maar ik hoop dat dit een steun kan zijn voor iedereen die zich soms eens onzeker voelt over iets. Wees trots op de persoon die je bent, geniet van het leven. Zoals mijn mama altijd zei: er is altijd iemand die van je houdt”, besluit Laura.

