Europees Parlementslid Kris Peeters (CD&V) heeft per ongeluk iets onleesbaars gebrabbeld op Twitter. Het akkefietje doet denken aan het Leterme-debacle op Twitter van enkele jaren geleden.

Een twitteraar deelde donderdagnamiddag een cartoon over huiselijk geweld. Niemand minder dan Kris Peeters antwoordde daarop, al was niet meteen duidelijk wat hij precies bedoelde. “WwwwwwwwwX w”, stond er te lezen.

De 57-jarige CD&V’er kreeg meteen heel wat reacties op zijn tweet. “Even een middagdutje doen, Kris”, en “Last van een zonneslag?”, klonk het onder meer.

Een ‘Letermeke doen’

Maar de prijs voor beste antwoord gaat naar iemand die reageerde met: ‘Is Henry with you now?’ Daarmee verwijst de twitteraar naar de Twitterflater van voormalig premier Yves Leterme. Behalve ‘Is Henry with you now?’ tweette hij enkele jaren geleden per ongeluk ook zaken zoals ‘Not at all. Want to learn to know you. You to (sic)?’ en ‘Wil je nt stalken’. Sindsdien werd een ‘Letermeke doen’ onofficieel opgenomen in de dikke Van Dale als: ‘een Twitterkemel slaan’.

John Crombez

Zelfs gewezen sp.a-voorzitter John Crombez (46) mengde zich in de ‘discussie’ van Kris Peeters. “Wie gaat nu nog beweren dat er geen CD&V’ers bestaan die duidelijk kunnen zijn?”, knipoogde hij.

De tweet van Peeters werd intussen verwijderd.

