Niels Albert en Valeska verrassen volgers: “Nee, wij verwachten geen kindje, maar…” (video)

Opvallend bericht gisteren op de Instagrampagina van Niels Albert en zijn vrouw Valeska. Het leek erop dat het koppel een tweede kind zou verwachten, maar niets is minder waar…

“Mijn mama en papa hebben heel groot groot GROOT nieuws”, zei een enthousiaste Alexine (6) op de Instagrampagina van haar ouders Niels Albert (38) en Valeska Van den Broecke (37) terwijl ze een suikerboon opeet. In de reacties werd er logischerwijze gespeculeerd dat Alexine een zusje of broertje zou krijgen. Maar vandaag scheppen Niels en Valeska duidelijkheid.

Zorgeloos op vakantie

“Wij moeten jullie helaas meedelen dat wij geen kindje verwachten”, steekt Valeska van wal op Instagram. “Maar wij hebben wel ander leuk nieuws”, klinkt het. Vervolgens neemt Niels het over. “Wij worden trotse peter en meter van Beyond the Moon, een organisatie die de mogelijkheid biedt aan ouders met een ziek kind om zorgeloos op vakantie te kunnen gaan”, aldus Niels. “We willen dit mee ondersteunen door hun project extra in de verf te zetten”, vult Valeska aan. “Ik hoop dat jullie zeker hun socials checken en hun verhaal meevolgen.

Hoge medische kosten

In Het Laatste Nieuws geven ze nog meer info over het project. “We zijn zelf gezegend met een geweldige en gezonde dochter, Alexine. We realiseren ons des te meer hoe bevoorrecht we zijn en dat niet alle gezinnen deze luxe hebben. Vakantie is niet voor iedereen vanzelfsprekend, vooral niet wanneer gezinnen te maken hebben met hoge medische kosten en dagelijkse zorgen van een ziek kind. We willen het bewustzijn hierrond vergroten. Elk kind verdient een kans om te stralen en te genieten van het leven, ongeacht de omstandigheden”, aldus Niels.

Geen tweede kind

Maar dus: voorlopig geen tweede kindje voor Niels en Valeska. Of dat er ooit nog komt? “Nee, die fase zijn we voorbij. Als ik baby’s zie, kriebelt het wel, maar ik ben 38. We hebben er bewust voor gekozen om het bij één kind te houden”, klinkt het.

Foto: Instagram