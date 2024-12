Kato Callebaut neemt met openhartig bericht afscheid van 2024: “Zo veel gelachen en gehuild”

Kato Callebaut heeft een prachtige ode aan 2024 geschreven op Instagram. Haar volgers reageren erg positief. “Bedankt om gewoon jou te zijn”, klinkt het onder meer.

Het nieuwe jaar staat voor de deur, dus mag er al eens teruggeblikt worden op wat voor velen een prachtjaar was. Kato Callebaut doet dat met een heel eerlijk Instagrambericht waarin haar dochter Nova, die in november van vorig jaar het levenslicht zag, centraal staat. “Het is moeilijk om 2024 samen te vatten in een paar beelden of woorden”, steekt ze van wal. “Ik heb zo enorm veel gelachen, ik heb zo veel gehuild. Nova brengt zo veel liefde die de zware blutsen en barsten haast doen vergeten. Ze is mijn beste vriendin en zo een leuk mens, ze is alles. Dankbaar voor mijn lief die mij veel ruimte en tijd gaf om mezelf (terug) te vinden, als mama en als vrouw. Die er altijd is. En die regelmatig ne keer klaarstaat om met mij te dansen in de living”, klinkt het.

Woordje van dank

De 33-jarige ‘The Starlings’-zangeres heeft ook nog een dankwoordje voor heel wat mensen. “Merci aan iedereen die mij op een of andere manier dit jaar deed lachen, die mij stukjes liefde gaven. Die de blutsen probeerden op te vangen. Die af en toe incheckte, die warmte gaven, die met mij op vriendschapsdate ging (daar moet een betere term voor komen dan quality time please). Merci aan iedereen die naar een show kwam kijken of eens een nummer van ons beluisterde. Ik zie jullie (graag) en liefst nog veel meer volgend jaar. Merci om mee te brullen en voor alle knuffels. 2025 staat om het hoekje. Pagina 1 van de 365. Adem, knuffel, wees lief en wees soms ook maar ne keer niet te sterk”, besluit ze.

Beste wensen

Haar volgers uiten hun bewondering voor haar mooie woorden. “Dankjewel om 2024 zo mooi te maken en er voor ons te zijn”, “Echt een topjaar met jullie. Op naar nog meer shows volgend jaar!”, “Bedankt om gewoon jou te zijn! Bedankt voor de fijne momenten samen. Ik hoop dat 2025 jullie nog zoveel moois brengt”, en “Voor jou fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2025!”, aldus haar trouwe fans.

Foto: Instagram