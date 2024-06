Jitske Van de Veire toont eerlijke beelden: “Buikplooitjes, vetrolletjes… Ze zijn er en da’s oké!” (video)

Jitske Van de Veire heeft een openhartige Instagrampost gedeeld waarin ze oproept om je lichaam te accepteren met of zonder de ‘onvolmaaktheden’. “Een echte vrouw in al haar natuurlijke pracht”, klinkt het positief in de reacties.

In een eerlijke video filmt Jitske Van de Veire haar “buikplooitjes, kussentjes, vetrolletjes en huidplooitjes”. De 30-jarige eigenares van kapsalon ‘Jitske knipt’ benadrukt met haar bericht het belang van body positivity. “Ze zijn er, ge kunt dat niet ontkennen. En da’s oké. Omarm ze, zeker met het swimsuit season coming up. Elk lichaam telt”, schrijft ze erbij.

Zelfverzekerdheid

Haar volgers vinden het bewonderenswaardig dat ze zo’n eerlijk beeld van zichzelf toont. “Blij om in dezelfde periode te leven als jou! Dankje voor je zelfverzekerdheid”, “Mooi zoals je bent”, “Een echte vrouw in al haar natuurlijke pracht”, en “Die kleine ‘imperfecties’ zijn juist mooi en natuurlijk!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram