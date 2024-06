Emily Ratajkowski deelt gewaagde badfoto: “Zo knap!”

Op Instagram weet Emily Ratajkowski haar fans weer te verbazen.

Zo had het model recent wat te vieren. Op 7 juni is de dame namelijk jarig en daar horen duidelijk ook enkele verjaardagsfoto’s bij. Die deelt ze met haar meer dan 29.9 miljoen volgers.

Emily Ratajkowski plaatste onlangs dus onderstaand fotoalbum op haar pagina. “Een heleboel foto’s van een jarige dame in haar element”, plaatst ze bij de prentjes. Zo zien we het model meermaals in bikini de revue passeren én deelt ze ook een gewaagde badfoto. Op commentaar moet Emily niet lang wachten, want de reacties stromen in geen tijd binnen.

“Zo knap!”

Fans van Emily Ratajkowski zijn er als de kippen bij om lovend te reageren. “Zo knap”, klinkt het. “Gelukkige verjaardag”, gaat het verder. “Perfectie”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.