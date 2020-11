De man van Kim Kardashian, Kanye West, zou haar en haar hele familie volledig gehersenspoeld hebben. Dat zegt Larsa Pippen, de ex-vrouw van voormalig Chicago Bull-basketballer Scottie Pippen. Onder andere de vriendschapsbreuk tussen haar en Kim valt te wijten aan Kanye, vertelt ze aan Page Six.

Jarenlang waren Larsa en Kim dikke vriendinnen, ze deelden alles met elkaar. Maar toen kwam Kanye erbij en die gooide blijkbaar roet in het eten. “Kanye was ontzettend wantrouwig naar mensen toe, zeker naar mensen rondom Kim. Ik had het gevoel dat het beter was om even wat afstand te nemen, omdat ik absoluut geen stoorzender in hun huwelijk wou zijn. Daarbij heb ik zelf genoeg aan mijn hoofd. Maar Kanye heeft die hele familie ervan weten te overtuigen dat al het kwaad van mijn kant komt”, zegt Pippen.

Dit bericht bekijken op Instagram Never thought I was better just knew I was different. @prettylittlething Een bericht gedeeld door Larsa Pippen (@larsapippen) op 7 Nov 2020 om 6:04 (PST)

Geblokkeerd nummer

Het was niet altijd haat en nijd tussen de twee: oorspronkelijk hadden ook Larsa en Kanye een goede vriendschap. Zo belde hij haar vaak op om zijn hart te luchten. Naar Larsa’s zin deed hij dat iets té vaak, dus blokkeerde ze zijn nummer. Dat maakte hem woest, zegt ze. “Als Kim en Kanye denken beter af te zijn zonder mij, dan is dat prima. Het is hun huwelijk en als het hen helpt om mij niet meer te zien of horen: helemaal oké wat mij betreft.”

Larsa’s ex-man Scottie was sowieso geen fan van Kanye en de Kardashians. “Hij vond het geen goed idee om onze jongste kinderen met de Kardashian-kinderen te laten omgaan. Maar daar heb ik me nooit wat van aangetrokken. Hij kan niet voor mij bepalen wat ik met onze kinderen doe als ze bij mij zijn”, besluit Larsa.

Bron: Metro Nederland

